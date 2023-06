Dirk Sauermann, Propst der Propstei Parchim stellt am 10. September sein Amt zur Verfügung Foto: Silke Roß up-down up-down Abschied vom Amt Propst Dirk Sauermann: Freiheit will gestaltet werden Von Silke Roß | 30.06.2023, 12:43 Uhr

Seit 2006 leitet Dirk Sauermann den früheren Kirchenkreis und die jetzige Propstei Parchim. Damit ist er der geistliche Hirte der Christen von Boizenburg bis Plau am See. Im September stellt er sein Amt zur Verfügung und widmet sich der Unterstützung der Wandlungsprozesse in der evangelischen Kirche.