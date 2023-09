Deutschlandweites Unternehmen Hydraulik Nord Parchim gibt es nach 30 Jahren immer noch Von Katja Frick | 08.09.2023, 18:33 Uhr Der Schriftzug auf dem Hallendach von Hydraulik Nord Parchim. Foto: Katja Frick up-down up-down

Auch wenn White Drive Motors am 31. August seine Tore geschlossen hat - das Nachfolge-Unternehmen des großen Parchimer DDR-Werks mit allen Betriebsteilen hält am Standort Parchim fest. Inzwischen hat die HN-Holding mit Hauptsitz in Schwerin auch deutschlandweit Standorte.