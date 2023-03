Eine Gartenlaube brannte in Parchim vollständig nieder. In dem Gebäude befand sich ein Hund. Symbolfoto: Imago/André März/Archiv up-down up-down Parchim Hund verendet in brennender Gartenlaube Von Anni Hintz | 06.03.2023, 11:47 Uhr

In Parchim ist am frühen Sonntagmorgen ein Hund in einer brennenden Gartenlaube verendet. Sein Besitzer wollte einen Bekannten besuchen und ließ das Tier zurück.