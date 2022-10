Die Parforcehornbläser der Gruppe „Eldetal“ aus Dömitz begleiten die Hubertusmesse in Domsühl musikalisch. Archivfoto: Schulze up-down up-down Hubertusmesse 2022 in Domsühl Nach dem Gottesdienst geht es zum Wildessen in den Eichenkrug Von Christiane Großmann | 11.10.2022, 18:55 Uhr

In Domsühl wird auch in diesem Jahr wieder eine Hubertusmesse gefeiert. Wer dabei sein will, kann sich schon jetzt für das anschließende Essen in der Gaststätte „Eichenkrug“ anmelden.