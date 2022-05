Der bekannte Fernseh-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt hat viele Ideen für Karrenzin. Diese stellte er nun den Einwohnern vor. FOTO: Alexander Block Kirche, Kultur und Kulinarik Hubertus Meyer-Burckhardt will mehr Leben nach Karrenzin bringen Von Alexander Block | 01.05.2022, 16:11 Uhr

Der Moderator und Film-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt hat oft Halt in Karrenzin gemacht. Entdeckt wurde er dabei von niemandem. Deshalb will er nun neuen Schwung in den Ort bringen.