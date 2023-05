Am Montag, 15. Mai, lädt der Club am Südring zu einem kleinen Hoffest ein. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Hoffest und Zumba So feiern Parchim und Lübz den Tag der Familie und der Nachbarn Von Christiane Großmann | 14.05.2023, 12:00 Uhr

Am Montag, 15. Mai, wird der bundesweite Tag der Familie begangen, am Dienstag ist Tag der Nachbarn. Die Mehrgenerationenhäuser in Parchim und Lübz haben Aktionen vorbereitet. Das erwartet die Besucher.