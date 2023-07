Brachte Parchims ersten Verkaufsautomat für Hundefutter an den Start: Mathias Frahm. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Burger Cafe in Parchim Hier steht Parchims erster Verkaufsautomat für Hundefutter Von Christiane Großmann | 31.07.2023, 14:25 Uhr

Mathias Frahm vom Burger Cafe in Parchim betreibt neuerdings drei Snackautomaten. Der Clou an der Sache: Ein Verkaufsautomat bietet vom Smoothie bis zum Leckerli Genussfutter für Hunde an.