Bald brennen die Osterfeuer in der Region wieder. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Mit Karte Hier finden Osterfeuer rund um Parchim, Goldberg, Plau und Lübz statt Von Theresa Franz | 27.03.2023, 14:47 Uhr

Für viele gehört das Osterfeuer zum Fest dazu. Die SVZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen in der Region rund um Parchim, Goldberg, Plau am See und Lübz.