Lustige Schafe und andere Ostergeschenke können in der Kreativwerkstatt im Haus der Jugend angefertigt werden. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Von Flohmarkt bis Osterbasteln Hier gibt es in Lübz und Parchim Osterangebote für Ferienkinder Von Christiane Großmann | 28.03.2023, 16:13 Uhr

Wer keine Lust hat, während der Osterferien nur in der Stube zu hocken, kann einiges erleben. Das ermöglichen in Parchim das Haus der Jugend, der Club am Südring sowie die Remida und in Lübz das Mehrgenerationenhaus.