Geburtstagsfeier in der DRK-Tagespflege Parchim: Kinder aus der benachbarten Kita „Parchimer Stadtmusikanten“ gratulieren Helga Hein zum 100. Geburtstag. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down 100. Geburtstag in Parchim So lautet das Rezept von Helga Hein für ein langes Leben Von Christiane Großmann | 04.05.2023, 14:48 Uhr

Geburtstagsstimmung in der DRK-Tagespflege in Parchim: Dort wurde am Donnerstag ein seltenes Jubiläum begangen. Für Helga Hein ist es schon die vierte Feier in dieser Woche.