Sportlicher Schulleiter und Bürgermeister: Sebastian Fynnau (r.) organisierte das Volleyballturnier. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Eldebad in Garwitz Badesommer 2022 klingt mit Sport und Spaß am Beckenrand aus Von Christiane Großmann | 05.09.2022, 14:13 Uhr

Im Eldebad ging am Wochenende die Saison 2022 zu Ende. Zum ersten Mal gab es sogar ein Abschlussfest. Mehr als 500 Kinder besuchten in diesem Sommer einen Schwimmkurs in Garwitz.