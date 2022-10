Der Herbst zeigt sich zum Start in die neue Woche von seiner schönsten Seite. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Goldener Oktober in Parchim Heißer Herbsttag lockt mit Temperaturen um 21 Grad in die Natur Von Christiane Großmann | 17.10.2022, 15:35 Uhr

Was für ein Oktober. Nach Primawetter am Wochenende ging auch die Woche richtig gut los. Am frühen Nachmittag lockten Temperaturen knapp über 20 Grad in die Natur.