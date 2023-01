Der Filmnachmittag kam bei den Besuchern gut an und brachte viele Anekdoten und Erinnerungen zu Tage. Foto: Alexander Block up-down up-down Filmarchiv geöffnet Heimatbund zeigt Leben in Parchim und Mestlin in der DDR-Zeit Von Alexander Block | 29.01.2023, 15:21 Uhr

Zum ersten Mal zeigte der Heimatbund Parchim am Wochenende in Dargelütz Filmschätze aus der DDR-Zeit aus Parchim und Umgebung. Die Beiträge geben einen tiefen Einblick in das damalige Leben und die Staatspropaganda.