Besuch aus Potsdam. Lisa Ehrlich näherte sich mit den Kindern und Jugendlichen interaktiv dem Thema Flucht, Migration und Zusammenleben. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Interkulturelle Woche 2022 M41-Team in Parchim lädt zum Tag der Begegnung ein Von Christiane Großmann | 28.09.2022, 16:12 Uhr

Sprechcafé, Kinder- und Jugendtreff, Mittagsangebot, Kochabende und mehr: In der Mühlenstraße 41 ist eine Menge los. Was, das erfahren Besucher am 30. September anlässlich der Interkulturellen Woche.