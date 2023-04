Am 15. April werden Gabriele Knües und Helfer erstmals in der M41 ein Frauenfrühstück vorbereiten. Foto: Victoria Malitz up-down up-down Neues Angebot in der M41 Haus der Begegnung in Parchim öffnet erstmals für Frauenfrühstück Von Christiane Großmann | 03.04.2023, 13:27 Uhr

Am 15. April startet in der Mühlenstraße 41 von Parchim eine neue Veranstaltungsreihe. So sieht das Sonnabend-Angebot für eine kleine Auszeit vom Alltag aus.