Nadelöhr Alter Markt in Parchim. FOTO: Christiane Groẞmann/Archiv Stadtverkehr in Parchim Haltestelle Am Alten Markt soll verlegt werden Von Christiane Großmann | 11.04.2022, 18:21 Uhr

Immer wieder Rückstau, zu viele Behinderungen: Die Haltestelle des Citybus am Alten Markt in Parchim soll in die Lindenstraße verlegt werden.