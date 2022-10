Verkleidet als Teufel, Skelett oder Gruselkürbis feierten Kinder aus Parchim Halloween. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Halloween in Parchim Geister ziehen durch die Stadt und feiern im Club am Südring Von Christiane Großmann | 31.10.2022, 17:42 Uhr

„Süßes oder Saures“ lautete am Montag auch in Parchim das Motto des Abends. Im Mehrgenerationenhaus am Südring wurde wie in jedem Jahr eine Party veranstaltet.