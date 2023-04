Frank Stenzel aus Ruest machte im Geschäft Brasch Lederwaren ein gutes Geschäft: Er hatte Glück beim Rabatt-Würfeln und durfte sich über einen lohnenswerten Nachlass freuen. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Fair und regional kaufen in Parchim Mit dem Riesenwürfel zum Rabattglück beim verkaufsoffenen Sonntag Von Christiane Großmann | 02.04.2023, 20:13 Uhr

Der Altstadthändlerverein in der Kreisstadt von LUP hatte am 2. April zum vorösterlichen Spaziergang eingeladen. So war das Echo nach dem Regendesaster am Vortag.