Kuriose Feiertage bieten vielleicht die nötige Inspiration für Alternativen zu Süßigkeiten, Alkohol und Co. in der Fastenzeit. Symbolfoto: Wouter Supardi Salari/Unsplash up-down up-down Guten Morgen aus Parchim Mit Bananenbrot statt Süßigkeiten die Fastenzeit überstehen? Eine Kolumne von Theresa Franz | 23.02.2023, 05:00 Uhr

Die einen verzichten in der Fastenzeit auf Süßigkeiten, Fleisch und Co. Währenddessen gibt es in den USA kuriose Feiertage für Gerichte oder Snacks. Warum also nicht beides verbinden?