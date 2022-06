Stadtpräsidentin Ilka Rohr, Schulleiter Peter-Michael Dreeser (l.) und Bürgermeister Dirk Flörke legten den Grundstein. FOTO: Alexander Block Neubau für 22 Millionen Euro Grundstein für neue Goetheschule in Parchim gelegt Von Alexander Block | 03.06.2022, 11:34 Uhr

Am Freitag wurde der Grundstein für den Neubau der Regionalen Goetheschule in Parchim gelegt. In zwei Jahren sollen die Schüler einziehen.