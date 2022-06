Judokas lieferten beim Schulfest der Grundschule West in Parchim eine beeindruckende Show. FOTO: Marion Wilzewski Grundschule West in Parchim Kinder feiern buntes Fest mit Judovorführung und Zaubershow Von Christiane Großmann | 10.06.2022, 10:38 Uhr

Jungen und Mädchen aus Parchim gestalteten beim Schulfest in der Weststadt einen Wünschebaum. Die meisten Kinder sehnen sich nach Frieden in der ganzen Welt. Was der Tag noch so alles bot.