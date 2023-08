Klinken: Großfeuer vernichtet Scheune 98 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen an Von Michael-Günther Bölsche | 12.08.2023, 10:35 Uhr In der Scheune in Klinken lagerten 1000 Ballen Heu, mittels Radlader wurden die Seitenwände eingerissen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

Ein Großfeuer forderte am Sonnabendmorgen den Einsatz von 12 Feuerwehren mit 98 Einsatzkräften. In Klinken stand eine Scheune in Flammen und die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Anwohner in Klinken und Raduhn werden gebeten, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.