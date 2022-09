Emma (3) und Sara Michelle (6) besuchten ebenfalls die Teddy-Klinik. Vanessa Bunn kümmert sich um die Anmeldeformalitäten und gibt den beiden Mädchen das Gefühl, dass ihre Lieblingskuscheltiere hier in guten Händen sind. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Kita „Parchimer Stadtmusikanten“ Großer Andrang in Parchims Teddy-Klinik beim Tag der offenen Tür Von Christiane Großmann | 24.09.2022, 20:23 Uhr

In der neu erbauten Kita in der Weststadt herrschte am Sonnabend Hochbetrieb. Die DRK-Einrichtung präsentierte sich einer breiten Öffentlichkeit. Kinder waren eingeladen, ihre Lieblingsteddys oder -puppen mitzubringen.