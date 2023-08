In Domsühl kämpfen Feuerwehrleute zur Stunde gegen ein Großfeuer an. Dort brennt seit kurz vor 3 Uhr eine Lagerhalle für Stroh in voller Ausdehnung. Die Polizei wurde darüber gegen 2.50 Uhr über die Rettungsleitstelle informiert. Zeitweise sind 95 Kameraden benachbarter Feuerwehren in die Löschmaßnahmen eingebunden. Im Nahbereich der brennenden Halle befinden sich weitere Gebäude. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Zeitweise waren 95 Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Foto: Michael-Günther Bölsche

Wegen Vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt Polizei

1800 Strohballen lagerten bereits bis zu vier Jahre in der 60 Meter mal 30 Meter großen Halle, was eine Selbstentzündung unwahrscheinlich mache. Auch eine Stromzufuhr gibt es nicht und somit geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, hieß es am Vormittag aus dem Polizeihauptrevier Parchim. Beamte des Kriminaldauerdienstes haben noch am frühen Morgen die Ermittlungen aufgenommen.

Noch bei der ersten Anfahrt Kräfte nachalarmiert

Als die erste Wehr aus Domsühl auf der Anfahrt war, „sahen wir bereits die Flammen gen Himmel lodern und haben umgehend weitere Einsatzkräfte nachalarmieren lassen“, erzählt Einsatzleiter und Wehrführer in Domsühl Marcel Harloff. Vor Ort bestätigte sich dann eine Vermutung nicht, denn erst im September vergangenen Jahres brannte es auf dem in der Nähe befindlichen Recyclinghof. Diesmal war eine etwa 30 x 60 Meter große Lagerhalle in der Nachbarschaft betroffen. Gelagert werden hier 1800 Strohballen in einer Halle, die zum Teil noch aus Asbestplatten besteht. „Aus diesem Grunde hatten wir am Morgen auch die Anwohner benachbarter Ortschaften über die Medien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da eine starke Rauchwolke sich in deren Richtung bewegte“, so der Einsatzleiter. Auch für die Einsatzkräfte, die sich am Brandherd bewegten, galt die Maxime, FFP2-Masken zur Sicherheit anzulegen.

Sechs Feuerwehren der umliegenden Ortschaften im Einsatz

Unter den zeitweise 95 Einsatzkräften war auch der Erkundungstrupp Luft des Landkreises aus Stolpe, der die Einsatzleitung mit Bildern aus der Luft versorgte. „Mit der Kamera haben wir aus einer Höhe von etwa 100 Metern Bilder geliefert und zudem mit der Wärmebildkamera aufzeigen können, wo die Brandherde am schlimmsten waren“, erzählt Volker Hecht. Es war erstaunlich, welche Auflösung die Kamera hat und welche gestochenen scharfen Bilder sie liefert.

Auch mit dem Smartphone wird das Feuer für die eigene Feuerwehrchronik aufgenommen. Foto: Michael-Günther Bölsche

Wasserversorgung war stabil – Toiletten von Nachbarfirma gestellt

Dank der vor Ort befindlichen Tanklöschfahrzeuge inklusive des Großtankwagens aus Parchim und einem Löschteich in der Nähe war ausreichend Löschwasser vorhanden. „Zudem haben wir aus dem Alt-Damerower Bach Löschwasser entnommen“, erzählt Harloff. Der Landwirt hatte inzwischen ebenfalls seine „Güllebomber“ zur Verfügung gestellt, damit der Wassertransport stabil bleibt. Diese Tankwagen hatten Mitarbeiter zuvor gespült, damit das Löschwasser nicht von Gülleresten verunreinigt war.

Positiv wertete die Einsatzleitung, die Bereitschaft der benachbarten Firma Oettle, „die uns ihre Toiletten zur Benutzung freigab“, sagt Harloff. Diese Hilfsbereitschaft wünschen sich die Einsatzkräfte auch von anderen, denn nicht immer klappt es so unbürokratisch. Nachts Benzin für die Tragkraftspritzen zum Nachtanken zu bekommen, ist auch nicht so einfach. „So müssten wir per Rechnung tanken, was jedoch nicht bei allen Tankstellen möglich ist und dadurch möglicherweise unsere Löscharbeiten mangels ausreichend Benzin behindern könnte“, war vor Ort zu hören.

Gegen 8 Uhr rückten die meisten Einsatzkräfte ab

Gegen Morgen konnte auch der DRK-Rettungsdienst, der zur Sicherheit vor Ort war, wieder dem Regeldienst zugeführt werden, da der DRK Sanitäts- und Betreuungszug nun übernahm. Außerdem sorgten die Kameraden für ein Frühstück der Einsatzkräfte, die seit Stunden den Brand unter Kontrolle halten.

Lagebesprechung der Einsatzleitung mit den Führungskräften. Foto: Michael-Günther Bölsche

„Gegen 8 Uhr konnten wir den größten Teil der Kräfte wieder an ihre Standorte zurückbeordern. Bis 14 Uhr am Sonntag bleiben die Wehren aus Möderitz, Matzlow-Garwitz und Klinken hier und danach bis zum Abend übernehmen die Wehren der Gemeindefeuerwehr Domsühl die Brandwache“, so Einsatzleiter Marcel Harloff.

Wasserwand soll angrenzende Gebäude schützen

Seit 15 Uhr hat Tim Grabow aus Zölkow die Einsatzleitung übernommen. Die 35 Einsatzkräfte haben am Nachmittag damit begonnen, die Wände der Halle einzureißen und außerdem wurden zwei Ventilatoren zum Einsatz gebracht. „Dadurch wird zusätzlich Sauerstoff in das Strohlager gebracht, damit dieses schneller abbrennt. Zusätzlich haben wir gegen 16 Uhr den Waldbrandanhänger aus Zölkow alarmiert. Mit dessen Ausstattung wollen wir eine Wasserwand aufbauen, um umliegende Gebäude zu sichern, denn der Wind soll sich gegen Abend drehen“, so Grabow. Er selbst rechnet mit einem Gesamteinsatz „mindestens bis Montagmittag“.

Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas beobachtet?

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 500.000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesem Brand, insbesondere ob sich im Vorfeld Personen im Bereich der Halle aufhielten, nehmen das Polizeihauptrevier in Parchim unter Telefon 03871 6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiter kann auch die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zur Mitteilung von Hinweisen genutzt werden.

Erst vor wenigen Tagen, am 12. August brannte in Klinken eine Lagerhalle. Ob ein Zusammenhang der Brände besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.