Ein ganzes Wochenende Spaß und Fachsimpeln: Freunde von Kult-Mopeds versammeln sich am 29. und 30. Juli in Zieslübbe in der Gemeinde Domsühl. FOTO: Grenzzaun Mopedz
Grenzzaun Mopedz lädt ein Simsontreffen 2022 steigt nach Corona-Pause wieder in Zieslübbe Von Christiane Großmann | 27.07.2022, 12:37 Uhr

Besitzer von Nostalgie-Krafträdern campen und feiern am Wochenende in Zieslübbe in der Gemeinde Domsühl. Veranstalter ist die in der Szene bekannte Gruppe Grenzzaun Mopedz. Josef Thielert gibt einen Einblick ins Programm.