Die Jugendlichen Jonas Fischer, Justus Becker, Johannes Schneider und Nico Ganzel (v.l.) erhalten erstmals ihre Einsatzkleidung. Die Jugendwartin Mandy Rehberg (r.) überreicht die Alarmpieper. Foto: © Michael-Günther Bölsche FOTO: Michael-Günther Bölsche Gemeindefeuerwehr Lübz zog Bilanz Ab jetzt gehören sie zur Einsatzabteilung Von Michael-Günther Bölsche | 08.05.2022, 10:42 Uhr

Die Mitglieder der Gemeindefeuerwehr Lübz, zu der neben der Bierstadt Lübz auch die Gemeinde Burow-Gischow gehört, zog am Freitagabend Bilanz ihrer Arbeit der vergangenen zwei Jahre. Außerdem wechselten vier junge Nachwuchskameraden aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung und einige Kameraden wurden für ihre jahrelange Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt.