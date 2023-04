Foto: Christiane Groẞmann Parchimer genervt Bankautomaten der Sparkasse in Parchim stundenlang außer Betrieb Von Christiane Großmann | 07.04.2023, 08:39 Uhr

Wer am Donnerstagvormittag in Parchim auf die Schnelle ein paar Scheine am Geldautomat der Sparkasse ziehen wollte, hatte Pech. Was das mit dem Rückzug von Banken aus Parchim zu tun hat.