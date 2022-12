Parchimer Feuerwehrleute hatten am Montag noch einmal einen Einsatz an der Schuhmarkt-Tanne. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Parchim in Advent Geheimnis um Feuerwehr-Einsatz an der Schuhmarkttanne Von Christiane Großmann | 05.12.2022, 18:23 Uhr

Beim adventlichen Bauernmarkt in Parchim am Nikolaustag 2022 spielt auch die Schuhmarkt-Tanne eine wichtige Rolle. Was es damit auf sich hat, soll am 6. Dezember verraten werden.