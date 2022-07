Spaß im Tagesferienlager: In dieser Woche wandelten die Kinder auf den Spuren des sagenhaften Räuber Vieting. FOTO: Kerstin Lorenz up-down up-down Haus der Jugend Parchim Hier gibt es für 50 Euro fünf Tage Ferienspaß inklusive Mittagessen Von Christiane Großmann | 27.07.2022, 15:22 Uhr

Wer in der letzten Sommerferienwoche noch etwas mit Gleichaltrigen unternehmen möchte, kann in Parchim ein Tagesferienlager besuchen. Was Teilnehmer dort erwartet.