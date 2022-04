Gemeinsam wurde der Naturpark Mestlin frühlingsfein gemacht. FOTO: Michael-Günther Bölsche Frühjahrsputz im Naturpark Mestlin Gemeinsam für den bunten Frühling gesorgt Von Michael-Günther Bölsche | 09.04.2022, 11:18 Uhr

Am Sonnabend war Frühjahrsputz im Naturpark Mestlin am Einkaufsmarkt angesagt. Etliche Mestliner beteiligten sich am Aufruf der Initiatorin und Marktleiterin Dana Hoffmann und pflanzten Frühjahrsblütler, entfernten Unkraut oder verteilten Mulchmaterial.