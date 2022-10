Zweimal platzte der Herbstlauf wegen Corona. Im Oktober 2022 konnten die Schüler der Fritz-Reuter-Schule in Parchim endlich wieder ihre Ausdauerqualitäten unter Beweis stellen. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Fritz-Reuter-Schule Schüler in Parchim zeigten beim Herbstlauf Puste für 101 Minuten Von Carlotta Behnes und Christiane Großmann | 11.10.2022, 15:00 Uhr

Nachdem der Herbstlauf an der Fritz-Reuter-Schule in Parchim zweimal wegen Corona geplatzt war, waren nun alle Schüler umso motivierter. Die beiden besten Läufer hatten am Ende 22 Kilometer auf dem Tacho.