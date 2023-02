Führte zwölf Jahre die Gaststätte „Zum Römer“ in Rom: Fred Rzehorz. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Aus nach zwölf Jahren Fred Rzehorz schließt den Römer und übernimmt Hydraulik-Kantine Von Christiane Großmann | 17.02.2023, 16:41 Uhr

Der Gastronom steigt vorzeitig aus dem Pachtvertrag für die Gaststätte in Rom bei Parchim aus. In einem Gespräch erklärt er Gründe, seine neuen Pläne und ob er weiterhin an seinem Lieferservice festhält.