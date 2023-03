Die Migrationsberaterin Iman Hourieh (m.), ihr Mann Bahar Abou Labau und Raghad Baghdadi organisieren die Spendenaktion. Foto: Alexander Block up-down up-down Hilfe für Türkei und Syrien Frauentreff der Weststadt Parchim sammelt Geld für Erdbebenopfer Von Alexander Block | 10.03.2023, 16:15 Uhr

Auch einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Daran beteiligen sich nun auch Frauen vom Kinder-, Jugend- und Familientreff in Parchim. Sie sammelten am Freitag Spenden.