Wie schon beim Weststadt-Sommerfest soll es auch am 15. Oktober einen kleinen Flohmarkt geben. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Weststadt-Oktoberfest Franziska Kneifel lädt zu Flohmarkt und Weißwurst in Parchim ein Von Christiane Großmann | 13.10.2022, 14:53 Uhr

Am Sonnabend wird in der Parchimer Weststadt Oktoberfest gefeiert. Veranstalterin ist eine Geschäftsfrau, die in den vergangenen Monaten schon einiges in diesem Stadtteil auf die Beine gestellt hat.