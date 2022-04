Annegret Fröhlich und Franz Möhring bereiten die Anpflanzung im Forstrevier Poitendorf bei Groß Godems vor. FOTO: Alexander Block Waldumbau bei Groß Godems Forstamt Karbow ruft zur Teilnahme an Baumpflanzaktion auf Von Alexander Block | 06.04.2022, 15:22 Uhr

Die Bürger aus Parchim und Umgebung sollen am 23. April helfen, 5000 Buchen und Eichen in einem Wald bei Groß Godems in die Erde zu bringen. Viele Bäume wurden bei den Stürmen in diesem Jahr zerstört.