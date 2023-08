Info-Abend im Linkskontor Parchim: Iranische Flüchtlinge machen auf Hinrichtungen in ihrem Land aufmerksam Von Alexander Block | 29.08.2023, 14:46 Uhr Ins Linkskontor Parchim laden am Freitag iranische Flüchtlinge zu einem Informationsabend ein. Foto: Alexander Block up-down up-down

Die Regierung im Iran geht brutal gegen Regimekritiker und Protestierende vor und macht auch vor Hinrichtungen nicht halt. Auf diese Lage in ihrem Land wollen am Freitag iranische Flüchtlinge in Parchim aufmerksam machen. Sie laden zu einem Info-Abend ins Linkskontor.