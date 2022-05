Die Jungen und Mädchen üben nun einmal in der Woche mit einem Fitnesstrainer während der großen Hofpause. FOTO: Alexander Block Sport während der Hofpause Trainer macht Schüler in Parchim fit für den Tag Von Alexander Block | 04.05.2022, 16:10 Uhr

Um frisch, wach und munter in den Unterricht zu kommen, gibt es ab sofort eine besondere Aktion an der Grundschule West in Parchim. Einmal in der Woche übt ein Fitnesscoach zusammen mit den Schülern.