Viele treue Kunden ließen sich von Leiter Sebastian Köhn (mitte) das neue Studio zeigen, darunter auch Wolfgang Brühl, Sepp Nagler, Fred Weber und Norbert Pokrandt (v.l.). Foto: Carlo Ihde up-down up-down Fitnessstudio im modernen Design Fit-Aktiv in Parchim feiert nach Brand Neueröffnung am alten Standort Von Carlo Ihde | 03.06.2023, 15:17 Uhr

Rückkehr an den alten Standort: Seit diesem Wochenende können Sportbegeisterte wieder im Fit-Aktiv-Studio in Parchim trainieren. Nach dem Brand im benachbarten Tedi im Mai 2022 sind gut eine halbe Million Euro in die Sanierung des Parchimer Fitnessstudios geflossen.