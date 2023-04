Studiobetreiber Sebastian Köhn freut sich über die Auszeichnung und auf die Eröffnung der neuen Filiale in Lübz. Foto: Alexander Block up-down up-down Neue Filiale in Lübz Fit aktiv Parchim gehört zu 100 besten Fitnessstudios in Deutschland Von Alexander Block | 04.04.2023, 17:10 Uhr

Das Fitnessstudio fit aktiv Parchim wurde zum Top Fitness- und Gesundheitsanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Nach dem Großbrand 2022 steht nun außerdem die Rückkehr ins alte Studio an und in einem Monat wird die neue Filiale in Lübz eröffnet.