RoweMed in Parchim Medizintechnik-Firma in Parchim hilft Krebspatienten mit Spezialprodukten Von Christiane Großmann | 25.08.2023, 12:11 Uhr Wirtschaftsminister Reinhard Meyer übergab in dieser Woche den Fördermittelbescheid für das Verbundforschungsvorhaben an die Vorstandsvorsitzenden von RoweMed Dr. Dirk Forberger und Frank Dietrich (v.r.) Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down

Die Firma RoweMed sieht ihr Wachstumspotenzial in Spezialprodukten, die zum Beispiel bei der Behandlung von bösartigen Tumoren zum Einsatz kommen. In einem Verbundforschungsvorhaben wird ein neuartiges Filtersystem entwickelt. Was das für Patienten bedeutet.