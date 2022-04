Auf der Hausmesse am Freitag werden auch Neuheiten im Bereich Bad präsentiert. FOTO: Christiane Groẞmann Wirtschaft in Parchim Firma Jochmann läutet mit Hausmesse die Poolsaison ein Von Christiane Großmann | 19.04.2022, 19:08 Uhr

Neuheiten im Bereich Bad, Heizung und Pool werden am 22. April im Innungsbetrieb am Dargelützer Weg in Parchim gezeigt.