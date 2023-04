Christian Plückhahn ist Ansprechpartner in Sachen Pool und Poolservice bei der Fima Jochmann. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Hausmesse in Parchim Firma Jochmann eröffnet passend zum Frühlingseinbruch Poolsaison Von Christiane Großmann | 19.04.2023, 16:48 Uhr

Neuheiten im Bereich Bad, Heizung und Pool werden am 21. April am Dargelützer Weg in Parchim präsentiert. Das Jochmann-Team rechnet mit vielen Fragen rund um das Gesprächsthema Nummer 1 in dier Zeit.