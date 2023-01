Ein Service, den viele Dorfbewohner zu schätzen wissen: Die Feuerwehr holt die Tannenbäume ab. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Gemeinde Domsühl Feuerwehrnachwuchs kümmert sich um ausgediente Tannenbäume Von Christiane Großmann | 08.01.2023, 10:36 Uhr

Am Wochenende knisterten in der Region mehrere Neujahrsfeuer. Auch in Severin und Zieslübbe wurden ausgediente Christbäume kontrolliert abgebrannt.