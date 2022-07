Nahe Quaßlin soll ein Waldbrand entstanden sein, trotz großangelegter Suche gab es keine Feststellungen. 44 Kameraden waren mit elf Fahrzeuge im Einsatz. FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Große Rauchwolke gesehen Großaufgebot an Feuerwehren sucht Waldbrand bei Gehlsbach Von Michael-Günther Bölsche | 20.07.2022, 18:30 Uhr

Es sah aus wie ein Waldbrand, was Einwohner meldeten – nicht unwahrscheinlich in diesen Tagen. So machten sich mehrere Feuerwehren eilig auf den Weg. Was sie fanden, lesen sie hier.