Staatssekretär Wolfgang Schmülling (2.v.r.) übergibt 16 Einsatzfahrzeuge vom Typ TSF-W an die Feuerwehren im Land. Mit dabei Dietmar Zgaga (l.), Landesbrandmeister Hannes Möller (2.v.l.) und Jörg Beckmann (r.) vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz. FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down 135 neue Einsatzfahrzeuge Modernste Technik für Freiwillige Feuerwehren Von Michael-Günther Bölsche | 01.07.2022, 17:23 Uhr

Am Freitagnachmittag übergab der Staatssekretär im Innenministerium Wolfgang Schmülling 16 weitere Einsatzfahrzeuge vom Typ TSF-W an 16 Freiwillige Feuerwehren in MV. Die Ausstattung begeistert die ehrenamtlichen Feuerwehrleute.