Die Wehren aus Parchim, Rom und Klein Niendorf sind zum Brand angerückt. (Symbolbild) FOTO: David Inderlied/dpa Brand in Paarsch Feuer zerstört Lagerhalle und Geräte von Landschaftsbaubetrieb Von Theresa Franz | 07.04.2022, 05:30 Uhr

Zu einem verheerenden Brand ist es am Mittwochabend in einer Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in Paarsch gekommen.