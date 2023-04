In der Plauer Straße in Lübz war in diesem Haus ein Feuer aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Brand in Lübz Feuer brach vermutlich in der Küche aus Von Michael-Günther Bölsche | 18.04.2023, 05:48 Uhr

Gegen 21.45 Uhr kam es am Montagabend in Lübz zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, die Feuerwehr rückte mit 24 Kameradinnen und Kameraden an.