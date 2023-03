Großeinsatz der Feuerwehren Brüel und Sternberg in Klein Görnow Foto: Eckardt Meyer/FFw Sternberg up-down up-down Feuer in Klein Görnow Akku vom E-Bike mutmaßlich Ursache für Brand Von Michael-Günther Bölsche | 30.03.2023, 08:27 Uhr

Ein an der Ladestation befindliches E-Bike könnte möglicherweise der Auslöser eines Brandes einer massive Doppelgarage mit Spitzdachboden in Klein Görnow sein. Am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr wurde das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.