Kein Oktober ohne Sandercover im Luisenspeicher: Die Familienband aus Parchim gibt auch 2023 in dem Veranstaltungsort am Bahnhof ihr traditionelles „ROCKtober“-Konzert. Am Sonnabend, 21. Oktober, heißt es: Ausgelassen tanzen und Musik aus unterschiedlichen Genres und Zeiten hören. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Hier gibt es die Karten im Vorverkauf

„Wir als Band sind wirklich schon voller Vorfreude auf einen tollen Abend mit allen Gästen.“, sagt Luka Sander im Namen ihrer musikalischen Familie. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen von Tilo Tambach in der Blutstraße zum Preis von 12 Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro.

Auch interessant: Alternative Jugend in Parchim startet mit erstem Konzert neu durch