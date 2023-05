Der Eingang zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum in Parchim. Foto: Katja Frick up-down up-down Berufsschulen in LUP Fachabi in Parchim: CDU findet Lösungsansätze nicht weitgehend genug Von Katja Frick | 26.05.2023, 17:40 Uhr

CDU-Kreistagsfraktion findet angekündigtes Treffen mit Vertretern des Bildungsministeriums am 5. Juni zu spät. Die Eröffnung einer Klasse in diesem Jahr könne überhaupt nicht in Frage stehen.